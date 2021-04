Recita la segnalazione

Ancora rifiuti in via Bargossi (vicino al centro di smaltimento di Alea). Purtroppo sono mesi e mesi che noi residenti vediamo rifiuti abbandonati nella via Bargossi credo sia il caso di mettere fototrappole e fare qualche indagine per punire chi sistematicamente butta i rifiuti nella stessa zona da mesi.