Recita la segnalazione: "Come tutti i giorni rifiuti abbandonati in via Maioli, via Felice Orsini e piazza Monte Grappa. Non sarebbe possibile incrociare le banche dati dei fornitori elettrici con Alea? Dove c'è una utenza quasi certamente abita qualcuno, se non ci sono i bidoni della raccolta differenziata quasi certamente c'è un affitto in nero. Sanzione al proprietario e obbligo agli inquilini dell'uso dei bidoni con controlli".