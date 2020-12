E' allarme siringhe nascoste alla Cava: "Serve un sistema di controllo del quartiere"

Recita la segnalazione: "A distanza di soli 3 giorni, sono nuovamente a segnalarVi la presenza di siringhe nella medesima zona interessata dall'ultima segnalazione. Questa volta non sono io la diretta interessata, ma mia madre che, portando fuori il cane, ha notato una siringa (senza tappo di protezione e senza confezione) tra le foglie. Desidererei che questo ennesimo episodio non rimanesse lettera morta in balia di commenti senza senso, bensì venisse seriamente portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Tra i commenti ce n'era uno dove si comunicava che lo stradello in questione era stato sottoposto ad un intervento di pulizia. A quanto pare ciò che serve, oltre agli interventi di pulizia, è la predisposizione di un capillare sistema di controllo del quartiere mirato a prevenire tali situazioni. Confido, ancora una volta, che questo episodio non rimanga una mera segnalazione, ma sia trattato concretamente al fine di porvi rimedio".