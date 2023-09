Via Locchi, "dal sindaco interesse e volontà nel risolvere il problema. I lavori risalgono al 2009"

Recita la segnalazione: "Solo il vecchio "tubo" canale di scolo Fontana funziona a dovere. Sono sempre il titolare di quel che rimane (dopo il 16 maggio) del centro Oasi angolo via Bologna-via Locchi. Chi conosce la zona e i problemi sorti in seguito all'alluvione del 16 maggio sa di cosa sto parlando. Io personalmente ho affrontato la questione incontrando il signor sindaco e l`assessore Petetta e devo dire (proprio perche`non ho altri obbiettivi se non quelli di cercare di evitare altri allagamenti) ho trovato interesse e volontä di risolvere il problema. Qualche giorno fa in zona però purtroppo, anche se in modo molto minore di qualche mese fa, si sono verificati ancora allagamenti, derivati dal mal funzionamento delle fognature, in gran parte fatte in via Locchi via Nervesa e limitrofe nel 2009, quindi si possono considerare di recente costruzione.

Le stesse che hanno provocato le voragini apertesi mesi fa. Quindi la domanda sorge spontanea. Ma come e da chi sono stati eseguiti quei lavori? Per quel che mi riguarda in questi giorni ho avuto il "piacere" di verificare ,sulla mia pelle, che il vecchio canale di scolo Fontana (costruito nel 1873) da tempo bel mirino causa inadeguatezza, per lo meno questa volta siamo certi che ha fatto egregiamente il proprio lavoro. Posso assicurare che l`Oasi questa volta si e`salvata. Non sarä quindi il caso di individuare le vere cause dei problemi che continuano a verificarsi?"