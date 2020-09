Recita la segnalazione: "Evidentemente il "personaggino" dei carrelli non legge ForlìToday, oppure sì, ma del giudizio della collettività se ne frega. Magari ha degli emuli. Una teoria fantasiosa potrebbe dare come spiegazione, il fatto che lasciare carrelli abbandonati in giro, permette agli sporcaccioni di collocare i loro rifiuti dentro i carrelli abbandonati, anziché gettarli per terra".