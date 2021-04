"Anziani in coda per il vaccino, migliorare l'attesa fuori"

Recita la segnalazione

Questa è la situazione davanti al centro vaccinale in fiera a Forlì in questi giorni...persone di 70 e più anni in attesa in coda e al freddo per potersi vaccinare, per non parlare delle persone sulla sedia a rotelle. Penso che sia una cosa scandalosa che con tutto il posto che esiste all'interno della fiera questi poveri anziani debbano stare in piedi e al freddo, credo che si poteva offrire un servizio migliore.