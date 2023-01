L'anziano zio va in stato confusionale e si ritrova a Magione: il ringraziamento a chi l'ha soccorso

Riceviamo e pubblichiamo

"Ad avvenuta soluzione dell'inconveniente in cui lunedì pomeriggio si è venuto a trovare un nostro anziano zio, che, pur essendo totalmente indipendente e capace di intendere e volere, e con la propria auto, si è venuto a trovare. Di ritorno da Sovicille (Siena), probabilmente per aver mancato la strada che porta ad Arezzo, si è impaurito ed è entrato in stato confusionale e si è ritrovato nel parcheggio del supermercato 'Eurospin' di Magione (Perugia). Ringrazio il signor Daniele, che accortosi del suo stato, si è fatto consegnare il cellulare e ha telefonato a me, primo numero dell'agenda, spiegandomi tutto quello che aveva notato, guardandolo e informandosi.

Ringrazio i carabinieri di Magione e la pattuglia che è intervenuta, che con grande umanità e professionalità, meritano un particolare encomio, attendendo che noi, partendo da Forlimpopoli arrivassimo, dopo più di un paio d'ore, a Magione. Lo hanno mantenuto calmo e l'hanno tranquillizzato. Ringrazio l'autoambulanza dell'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia per l'intervento di assistenza e verifica dello stato di salute dello zio. Ringrazio la casa Famiglia di Riofreddo di Verghereto e la responsabile Roberta per la collaborazione nella gestione dell'inconveniente. Tutto è bene quel che finisce bene. Volevo semplicemente affermare, con quello che mi è capitato, che in Italia ci sono anche 'persone' capaci affidabili e professionali".

F.B. (testimonianza firmata)