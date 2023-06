Apertura straordinaria di Casa Bertozzi in occasione della festa Artusiana

Gallery



Riceviamo e pubblichiamo: "In occasione della festa Artusiana casa Bertozzi a Forlimpopoli in via Massi 58 è aperta al pubblico. Forlimpopoli "Casa Bertozzi" decretata dalla Regione Emilia Romagna Casa delle Persone Illustri e una casa Storica dove si respira arte in varie forme dalla pittura alla scultura ma anche in forma di pubblicazioni di cataloghi e altro.Una vera chicca voluta fortemente da Mario è il libro "E se Pinocchio fosse nato a Forlimpopoli " con i meravigliosi disegni di Mario Bertozzi...il racconto di Paolo Zanoli e le poesie di Maurizio Maraldi in dialetto Romagnolo".