Appello al sindaco di Forlimpopoli: "Rifinanzi la linea 122 del trasporto pubblico"

Recita la segnalazione del lettore:

Ci tengo a far presente che la sindaca di Forlimpopoli, che in nome della spending review non intende più sostenere i costi relativi alla linea artusiana, a differenza del sindaco di Bertinoro che è disposto a rifinanziare le corse del trasporto pubblico relative al suo territorio. Considerando che ciò provocherebbe un notevole disagio per gli utenti di queste linee invito la sindaca a riflettere attentamente prima di decidere con un puro e vero atto d d'imperio di non finanziare le corse di queste linee.