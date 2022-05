Area attrezzata esterna alla palestra pesi della polisportiva Cava

Recita la segnalazione

Sono un utente della polisportiva Cava dove tra poco dovrebbero essere fatti importanti lavori. Sono interessato a mantenere la possibilità di allenarmi nella palestra di pesi e soprattutto all'esterno di essa, possibilità che ho apprezzato soprattutto durante il periodo di chiusura causato dal COVID. Considero anzi questo il vero fiore all'occhiello della struttura e vorrei vedere un potenziamento della stessa sia in previsione di possibili future chiusure che per il fatto che è possibile evitare il ricorso ad impianti di condizionamento con le ovvie ricadute in termini di sostenibilità.Chiedo di parlare di questo problema anche in previsione di un incontro che si terrà nel quartiere il prossimo 18 maggio dove sicuramente farò presente questo interesse, ma con la consapevolezza che, per ora, non sembra che sia stato dato spazio a questa prospettiva.