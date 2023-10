Continuano le ricerche del gatto Artù: "Forse visto in zona piscina comunale, grazie a chi ci sta aiutando"

Recita la segnalazione: "Purtroppo stiamo ancora cercando Artù, che non fa rientro a casa da una settimana. Vogliamo ringraziare di cuore tutti per il prezioso aiuto. Artù è scomparso il 24 settembre in zona Eurospin ,San Martino in Strada,via Grazia Deledda, Forlì. È un gatto di 3 anni bianconero, pelo lungo, sterilizzato, con la voce rauca. Indossava un collarino con medaglietta rossa come in foto (con nome,indirizzo e numero di telefono). Ama stare con i bambini e con la sua sorella Lia (gattina nera) che sono disperati. Per fortuna è giunta una segnalazione di domenica potrebbe essere stato visto alla zona Piscina Comunale. Siamo andati anche li, ma purtroppo non l'abbiamo visto. Speriamo di riuscire a ritrovarlo. Chiunque lo incontri ,per favore ci contatti al 328.8879886 oppure 320.6960123. Grazie a tutti".