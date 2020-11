"Assembramenti nei locali del centro storico"

Recita la segnalazione:

Stiamo rischiando il lockdown nazionale e per evitarlo sono state rese necessarie delle misure restrittive che però sembrano non interessare a nessuno. I bar e i ristoranti possono stare aperti fino alle 18, dopodiché è consentito solo l'asporto. Questa foto si riferisce avenerdì pomeriggio ore 16 in Corso Diaz. Tutti i locali sono strapieni, i camerieri portano l'ordinazione al tavolo senza indossare correttamente la mascherina. E abbiamo anche un dj che spara musica a palla in mezzo ai tavoli dove minimo sono seduti 4/5 persone che consumano spritz e patatine, tutti appiccicati gli uni agli altri e senza alcuna mascherina sul volto. Cosa non abbiamo capito? Io sono a favore dei ristoratori ma questo non è il modo giusto per combattere le restrizioni imposte. È tutto fuori controllo, senza alcuna regola e soprattutto senza alcun controllo. L'ufficio della polizia locale è a pochi metri, ma logicamente è chiuso di sabato pomeriggio. Pattugliamenti localizzati ne abbiamo? Neanche l'ombra. Girando oggi per Forli sembra che il virus non sia mai esistito, e invece esiste e miete vittime ogni giorno. Siamo assai carenti di senso di responsabilità.