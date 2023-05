Atletica Libertas di Forlì: Ina società sportiva che si distingue per il suo impegno sociale

Riceviamo e pubblichiamo: "Dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la nostra città, Forlì, molte famiglie come la nostra si sono ritrovate in una situazione di grande difficoltà. Le case sono state state danneggiate dalle acque e gli sforzi per ripristinare la normalità sono enormi. Tuttavia, in momenti di avversità come questi, emerge sempre il meglio delle comunità locali. Vorremmo esprimere la nostra gratitudine e ammirazione per la società sportiva "Atletica Libertas di Forlì", che si sta distinguendo per la sua straordinaria dedizione nel contribuire alla sistemazione delle abitazioni colpite dall'alluvione nella nostra via :via della fornace, accanto al parco urbano. Con il loro impegno instancabile e il cuore generoso, hanno dimostrato cosa significhi essere una vera squadra. Gli atleti hanno messo da parte le loro attività sportive per dedicarsi completamente all'aiuto della comunità. Da subito, si sono messi al lavoro per rimuovere fango ,aiutarci a smontare mobili e portarli sui marciapiedi e restituirci un po' di normalità, donandoci anche tanti sorrisi. La loro energia, la loro volontà e il loro impegno non sono passati inosservati e hanno ispirato molti altri cittadini ad unirsi alla causa. Ringraziamo gli atleti per averci dimostrato che quando la comunità si unisce, non c'è sfida troppo grande da affrontare. La vostra solidarietà e generosità rimarranno un esempio di impegno sociale che continuerà a ispirare e motivare tutti noi. Il nostro pensiero va a tutte le famiglie come la nostra colpite dall'alluvione e a tutti coloro che si sono uniti per offrire aiuto e supporto. Siamo orgogliosi di far parte di una comunità così forte e resiliente come Forlì". Drusilla e Matteo (e direi tutto il condominio del parco urbano)