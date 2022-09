Attenzione alla truffa telefonica della bolletta della luce

Recita la segnalazione: "Vorrei mettere in guardia coloro i quali hanno recentemente cambiato gestore dell'elettricità e non hanno ancora ricevuto la prima fattura di pagamento, potreste ricevere una telefonata da una signorina che, col passare dei minuti si rileverà,arrogante e prepotente, dicendovi che il vostro nuovo contratto per problemi tecnici,non è andato a buon fine. Vi chiederà i vostri dati, probabilmente una cifra di 150 euro da pagare. Ma ricordatevi che è una truffa. Ha chiamato prima i miei genitori e poi anche me il giorno dopo con la stessa storia in quanto tutti e due a luglio avevamo cambiato gestore. Ho contattato il nuovo gestore, che mi ha assicurato, che tutto era confermato".