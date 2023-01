"Attesa eccessiva al pronto soccorso, ho firmato per andarmene"

Recita la segnalazione

Vorrei innanzitutto ringraziare tutto il personale del pronto soccorso dell'ospedale Pierantoni di Forlì che, nonostante tutte le difficoltà, cerca di ovviare con il suo encomiabile impegno alla grave e inaccettabile carenza di personale che affligge il servizio sanitario nazionale al completo. Disgraziatamente mi sono ferito profondamente in una mano e mi sono recato alla struttura per essere medicato. Dopo un primo intervento (alla fine risolutivo, spero!) del personale del triage ho aspettato invano parecchie ore per essere chiamato in ambulatorio per le eventuali altre cure, punti di sutura ecc.Nel frattempo ho appurato che durante i weekend nè il servizio di oculistica nè quello di ortopedia funziona e tutti coloro che avevano avuto bisogno di aiuto (anche una bambina in braccio a sua madre) sono stati rimandati a casa e avvisati di ripresentarsi il lunedì successivo. Tornando al mio caso dopo varie ore di attesa spese invano ho appurato, con l'infermiere del triage, che l'emorragia alla mano si era interrotta e ho convenuto che alla fine piuttosto che passare sicuramente tutta la notte in sala d'attesa per due punti di sutura e non essendo in grave pericolo ho preferito firmare il foglio "di via" e me ne sono andato a casa. Alla faccia del "...passata la pandemia potenzieremo tutta quanta la struttura sanitaria nazionale" ! Ps A oggi, nonostante i proclami le spese per la sanità, sono ulteriormente state diminuite per il terzo anno consecutivo.

Paolo M.