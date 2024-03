"Odissea per 10 ore di attesa nel pronto soccorso, ho ricevuto le scuse dell'Ausl"

Riscrive il segnalante che aveva inviato una sua segnalazione su un'attesa di 10 ore al pronto soccorso senza neanche accedere alla visita:

Oggi ho ricevuto una telefonata del Dott. Cesare Bini dell’AUSL Romagna che si è scusato per quanto accadutomi. Intendo ringraziarlo: Egr. Dott. Bini per prima cosa la ringrazio per la cortese telefonata che mi ha fatto. La cosa mi ha fatto molto piacere in quanto finalmente non mi sono sentito solo un numero, ma una persona che viene considerata come essere umano. Specialmente nella sanità, quando si sta male e quindi si ha paura un uomo cerca anche l’umanità delle persone che ha intorno e che ha trovato. La sua telefonata mi conferma quanto sopra.

Angelo Zagra