"Attesa snervante di un intervento di Hera"

Recita la segnalazione

Trovo vergognoso che una società come Hera tenga in sospeso un lavoro da loro ritenuto banale, piccolo, un tubo praticamente marcio di loro proprietà, che non permette a noi di proseguire una vita normale. Hanno appaltato tutto a ditte grosse e ritengono importanti e indispensabili i lavori grossi. Ma noi non possiamo neanche mettere un lavandino (per loro sì). Sono costretta a lavare i piatti nel lavandino del bagno. Spero che presto si risolva. Con tutti i soldi che pretendono.