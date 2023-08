Attese in pronto soccorso

Riporta la segnalazione

Purtroppo la sanità italiana si riconferma, oggi sono stata testimone del degrado in pronto soccorso ai danni di noi cittadini. Anziani lasciati su una sedia ad attendere 12/16 ore senza assistenza, senza la possibilità di poter andare a casa e nessun aggiornamento.. se non un "c'è molto da aspettare". Così i bambini, così tutti. I tempi di attesa per la semplice visita medica d'ingresso si sono trasformati in giorni interi e se volete passare la notte a casa, no, non potete. Vi lascio immaginare se avete bisogno di uno specialista. La beffa è che dopo aver aspettato 12 ore, ve ne aspettano altrettante perché gli ingressi continuano e, anche se avete dolori forti, tutti passano avanti.