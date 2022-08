"Atto vandalico ai danni dell'auto di una turista russa"

Recita la segnalazione: "Domenica a Forlì, intorno alle 19:30 in Piazza Falcone e Borsellino, l’autovettura di una turista russa è stata oggetto di un atto vandalico. Con stupore e rammarico all’uscita dal supermercato, dove si era recata a fare la spesa accompagnata dai due figli e dal suocero italiani, ha trovato la propria autovettura recante targa russa vandalizzata con specchietti divelti ed ingenti danni alla carrozzeria. La donna era a Forlì in visita ai parenti. Per fortuna i danni si sono limitati ad un gesto intimidatorio limitato a soli oggetti di proprietà; la donna ed i bambini tuttavia sono apparsi visibilmente scossi dall’’increscioso evento, si spera non legato al crescente atteggiamento ostile nei confronti di un persone che hanno sempre guardato al nostro Paese come un esempio di civiltà ed accoglienza. Si spera che le autorità possano far presto luce sull’accaduto ed individuare i responsabili".