"Taglio draconiano dei servizi per disabili all'Ausl"

Scrive il segnalante

Vorrei mettere in evidenza il taglio perentorio e ingiustificato ai servizi per disabili nella sanità pubblica. Nel nostro caso, mia madre, invalida totale, l'anno scorso ha potuto beneficiare di periodo di sollievo presso struttura accreditata, nel periodo di ferie della badante, per 30 giorno, in agosto, come da norma di legge regionale. Quest'anno, dopo varie richieste e incontri con i servizi, non si riesce a trovare neanche un posto in maggio, e a dire loro, meno che meno nel "periodo caldo". Aumentato mostruosamente il costo della vita, calano in proporzione gli stipendi e le pensioni, dovrebbero aumentare i servizi, in uno Stato che si gloria di tutelare la salute dei cittadini; e invece tagliano ancora di più servizi, che oltretutto, dal punto di vista qualitativo, diventano sempre più scadenti.