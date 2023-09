"Ripartono le attività sportive, ma l'Ausl non fa le visite per l'idoneità"

La segnalazione di un lettore

Con la presente sono a segnalare il servizio vergognoso che offre la nostra sanità pubblica. Nonostante le continue telefonate al Cup, che ogni volta gentilmente mi invita a riprovare nei giorni successivi, non vengono pubblicate le date per prendere l'appuntamento per far fare la visita di idoneità sportiva agonistica ai nostri figli. Siamo a settembre, le attività sportive ripartono, non è consentito giustamente partecipare alle attività sportive senza il certificato medico, e non ci sono date disponibili? Non c'è l'agenda per prenotarsi? E' perchè siamo costretti a pagare visite private per poter far fare sport ai nostri figli? Oltre a segnalare che le visite vengono fatte solo al mattino, quando i bambini vanno a scuola e sono liberi il pomeriggio.

Benedetta Farolfi