"Auto a tutto gas in via Zampeschi. Servono dissuasori di velocità"

Recita la segnalazione: "Con frequenza transitano auto e mezzi pesanti ad alta velocità su via Zampeschi non rispettando i limiti ed i tanti incroci a sfioro presenti nel contesto abitativo ad alta densità. Suggerisco di installare dissuasori di velocità per creare rallentamenti e ridurre le probabilità di incidenti. Stessi dissuasori sono installati in vie di bassa frequenza anche nella stessa zona ospedaletto vedi via Eritrea. Chiedo intervento del comune nel porre rimedio a questa situazione di pericolo".