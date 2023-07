"Auto alluvionate, nei ristori si considerino anche le auto svendute ai meccanici"

La segnalazione di una cittadina:

Si sta incominciando a parlare del bonus auto alluvionate. Voglio sperare che garantiscano anche per le auto svendute ai meccanici o autosaloni che a loro volta o ci ricaveranno pezzi di ricambio, o le sistemeranno e rivenderanno, guadagnandoci all'insaputa di chi le acquisterà. Io ho svenduta la mia auto di 15anni, ma ancora funzionante per svolgere il suo lavoro, a 150euro pagandoci il bollo di 180 euro e solo per risparmiarmi 100 euro che avrei dovuto pagare per la rottamazione. Sicuramente molte altre persone sono nella mia stessa situazione, e non vorremmo essere ancora una volta presi in giro e lasciati da parte.