Recita la segnalazione di una cittadina

Leggo che c'è una proposta di legge per far sì che chi ha rottamato l'auto, perché alluvionata, possa ricevere un aiuto per l'acquisto di un'altra in sostituzione. Mi auguro che si pensi invece, anche a chi l'ha svenduta per qualche centinaia di euro, ad una concessionaria o ad una rivendita, per evitare i costi della rottamazione e avendo bisogno di comprarne una nuova.