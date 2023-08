Recita la segnalazione: "Difronte all’ingresso della scuola Bersani in via Europa c’è un breve tratto di strada a senso unico e spesso mi capita di imbattermi in automobilisti che la percorrono contromano solo per evitare di fare il giro dell’isolato. Questo comportamento è molto pericoloso, l’ho segnalato anche ai vigili urbani tempi fa ma è servito a poco".