"Auto contromano in Via Nereo Morandi"

Riceviamo e pubblichiamo: "Ormai sono anni che in Via Morandi, zona Ronco, è stato istituito un senso unico da Via Berti a Via Niccolò degli Augustini, ma regolarmente c'è chi viaggia anche a velocità sostenuta contromano in modo consapevole, perchè sono proprio persone che abitano nella suddetta via a farlo, creando pericolo soprattutto all'incrocio con Via Berti. Inoltre se si fa osservare a queste persone che commettono un'infrazione si viene mandati a quel paese. Ho segnalato altre volte questa situazione di pericolo anche alle autorità competenti, ma non ho mai visto una pattuglia della Polizia Municipale sostare in zona".