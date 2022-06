"Auto e moto a folle velocità a Vecchiazzano"

Recita la segnalazione: "Purtroppo a vecchiazzano all' altezza del tratto tra le due rotonde di via Castel Latino 268 capita spesso che auto e moto corrono ad alta velocità, so dal comitato che sono state fatte varie segnalazioni per la richiesta di dossi ma nulla. Poco tempo fa in piena notte la mia auto è stata distrutta da un folle che è scappato. Era parcheggiata regolarmente nei parcheggi. Anche ad altri residenti e successo lo stesso. Potete aiutarci?"