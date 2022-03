Bidentina, la segnalazione di un cittadino: "In un tratto della provinciale auto e moto a velocità folli"

Scrive Federico nella sua segnalazione: "Ci troviamo sul tratto di bidentina che va dalla rotonda di San Colombano in direzione Santa Sofia, in particolare appena usciti dalla rotonda nel tratto verso Ricó e viceversa. Durante i fine settimana, soprattutto durante il periodo estivo ma anche nelle belle giornate di primavera, autunno e inverno, le moto sfrecciano a velocità talmente elevate che sembra di essere sulle tribune di un circuito. Oltre alle moto, ci sono anche parecchie auto che non rispettano i limiti, soprattutto durante le ore notturne dove per affrontare la rotonda eseguono vere e proprie manovre da stuntman (drift). Abbiamo più volte segnalato tale problema alle autorità competenti (polizia locale, carabinieri, polizia stradale, polizia provinciale) ma la situazione resta invariata. Tengo a precisare che a nostro avviso, come richiesto alle autorità preposte si potrebbe effettuare qualche controllo in più, soprattutto durante i week end, e magari installare qualche dissuasore tipo dossi o velox, ma ci è stato risposto che i controlli vengono effettuati, non tutte le forze dell'ordine dispongono di autovelox portatile e per installare dispositivi fissi non ci sono i requisiti giusti. Cosa aspettiamo che succeda una tragedia?"