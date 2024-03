"Auto parcheggiate a ridosso dell'incrocio, in via Gorizia rischio quotidiano di incidenti"

Riceviamo e pubblichiamo: "Siamo in via Carso angolo via Gorizia. Se non ricordo male, so che ci sono limiti di parcheggio a ridosso degli incroci. Beh questo non vale qui. Qui invece in tutti i momenti della giornata si rischia un incidente perché gente svogliata pur di non fare 2 metri a piedi parcheggia a ridosso dell’incrocio nonostante ci sia un parcheggio pubblico a fianco dietro l’edicola, anche se questo viene sempre occupato prevalentemente dai residenti della palazzina che sta a fianco. C'è addirittura chi parcheggia sul marciapiede dove c’è il passaggio disabili".