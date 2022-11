"Autobus, corse in ritardo. Una è stata soppressa senza alcun avviso"

Recita la segnalazione

Premetto che lavoro in centro a Forlì da oltre 10 anni e che in inverno mi sposto in autobus per andare in ufficio e che ho l'abbonamento annuale. Mi sono sempre trovata bene ma da inizio novembre ci sono spesso disservizi. Da casa mia passa solo la linea 7 Ronco/Fiera e da diversi giorni non passa più la corsa delle 14,22. Oggi esasperata ho fatto segnalazione a Start Romagna e mi è stato risposto che la corsa in questione è stata soppressa.

Alla fermata non ci sono informazioni in tal senso e io con la corsa successiva, che è perennemente in ritardo, non riesco più ad essere in ufficio in centro a Forlì per le 15. Alla mia richiesta di spiegazioni, mi sono sentita chiudere il telefono in faccia. Senza contare le volte che alle 19,10 non c'è l'autista per dare il cambio a chi ha finito il turno e la corsa dopo c'è alle 19,40, quindi esco alle 19 dall'ufficio e rischio di essere a casa alle 20. Tutte le volte è il 'toto-tram', ci sarà o non ci sarà? Avevo rinnovato l'abbonamento ma con questa situazione è un disastro. Poi vogliono incentivare l'uso dei mezzi pubblici.