"Autobus pieni sulle linea 132, studenti arrivano a casa due ore dopo la fine della scuola"

Segnala il cittadino

Ricomincia la scuola e ricominciano i problemi di trasporto. Come ogni anno si ripete la storia della linea 132 di Start Romagna, la linea che porta da Santa Sofia a Forlì e viceversa. Fin dal viaggio di andata i ragazzi sono costretti a farsi posto a spintoni per salire sul mezzo, poi al ritorno spesso è ancora più difficile. Ieri mia figlia, uscita da scuola alle 13.05 è arrivata a casa (a Galeata) alle 15.20 perché su tutti i mezzi, troppo pochi, in transito al centro studi non c'era posto. La vita per gli studeni-pendari è già complicata di per sé, in più troppo spesso si allungano i tempi fuori casa! I ragazzi partono attorno alle 7.00 (dalle 6.40 alle 7.10 circa) e tornano attorno alle 14.15: perdere almeno un'altra ora in giro significa ridurre a poco il pomeriggio e quindi il tempo-studio. Speriamo che i disagi siano limitati a questi primi giorni di scuola!