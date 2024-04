"Capriolo al parco Incontro di Ca'Ossi, situazione di potenziale pericolo in strada"

Riceviamo e pubblichiamo: "Martedì mattina alle ore 6 ho visto un capriolo pascolare nel parco Incontro di Ca'Ossi. Il parco è recintato. Certo, è bello vedere un animale selvatico dietro casa, ma la cosa non mi rallegra. Intanto spero che non sia intrappolato entro il recinto ma poi mi sono chiesta che non sia un segno di un equilibrio che si sta rompendo tra natura e città. Ultimamente nella nostra zona si sta costruendo molto e il traffico è aumentato tantissimo. L'aria lungo viale dell’Appenino è irrespirabile e di sera le auto vanno ad alta velocità. Se un capriolo attraversasse d’improvviso la strada ci potrebbe scappare un incidente. Spero che questa segnalazione porti a delle riflessioni e ad un intervento per capire il movimento di tali animali nel nostro quartiere".