Presentata "Barchèta" una maschera nata per far conoscere il dialetto romagnolo ai ragazzi

Scrive Maurizio Maraldi "La Maschera Romagnola "Barchèta" nata per far conoscere il nostro meraviglioso dialetto Romagnolo in maniera scherzosa alle nuove generazioni e soprattutto per raggiungere lo scopo importantissimo di farglielo parlare è stata presentata con successo dal suo creatore nella sede della Ex provincia di Forlì-Cesena a Forlì in piazza Morgagni. Grazie all' associazione culturale l'Ortica, creatrice dell'evento e a Vittorio Mezzomonaco. Nella sua disarmante semplicità la maschera del trovatello "Barchèta" riesce a trasmettere ai bambini...agli adolescenti...ai giovani la nostra meravigliosa lingua...il nostro dialetto Romagnolo"