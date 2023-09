"Bare dismesse ammucchiate vicino al cimitero. L'odore è nauseabondo"

Riceviamo e pubblichiamo: "Da diversi mesi si presenta uno scenario disgustoso presso il cimitero di San Varano a Forlì. Percorrendo Via Ossi, sono ben visibili all'esterno nel retro dello stesso, delle bare dismesse ammucchiate, che oltre a traboccare dai container predisposti, sono di fianco a terra accatastate; non bastasse si avverte un odore nauseabondo emanato da queste. Tutto questo evidenzia uno stato di degrado, sia dal punto di vista del decoro, che, soprattutto, dal punto di vista sanitario in special modo per i residenti limitrofi a questa zona. La scorsa estate per mesi si è ripetuto lo stesso scenario; più volte sono state avvisate le varie autorità, ma senza alcun risultato immediato. Sperando che facendo questa segnalazione vengano presi provvedimenti, auspichiamo che il Comune si prenda più cura del decoro di questa città".