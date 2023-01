"Ben 5 mesi di attesa per avere il passaporto"

Recita la segnalazione

Oggi mi cimentavo a richiedere il primo giorno libero per il rilascio del passaporto e con sorpresa mi è stata prospettata la prima data utile il 23 maggio 2023. Ben 5 mesi. Credo che oggi i cittadini abbiano il diritto di ricevere un servizio almeno normale. Ritengo utile che le questure incrementino l'organico e auspico che i tempi di attesa vengano drasticamente ridotti in questura a Forlì. Non è possibile attendere 5 mesi per l'appuntamento.

Paolo Farneti