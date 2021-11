"Biciclette prese di mira dai vandali in stazione, zona abbandonata a se stessa"

Voglio segnalare una situazione davvero sgradevole che persiste nella zona della nostra stazione e del punto bus. Sono la mamma di una ragazzina di 14 anni che da quest’anno frequenta la prima liceo. Abitiamo fuori Forlì e per arrivare a scuola mia figlia deve cambiare l’autobus in stazione. Dato che però i mezzi in ingresso e in uscita delle scuole sono sempre sovraffollati e purtroppo spesso inaffidabili negli orari, abbiamo deciso di tenere una bici nella zona del puntobus, per permettere a nostra figlia di spostarsi in autonomia.

Purtroppo, dopo pochi giorni abbiamo dovuto constatare sulla nostra pelle che la zona della stazione e del puntobus sono regolarmente soggette ad atti vandalici, praticati in particolar modo nei confronti delle biciclette fissate in maniera da non poter essere rubate. In sei settimane la bici di nostra figlia è stata vandalizzata più volte, rubando prima la sella, poi il campanello e per ultimo schiacciando le ruote. Dopo aver fatto un sopralluogo nella zona per trovare un posto eventualmente più sicuro dove legare la bici, abbiamo constatato che pressoché tutte le biciclette non rubabili (di altre erano rimasti solo gomme o catene tagliate) presentavano danni simili rispetto a quelli arrecati a quella di nostra figlia.

La stazione e il punto bus sono punti di riferimento importanti per la nostra città e anche di chi viene da fuori. E’ un vero peccato che sia una zona così abbandonata a se stessa, oltre ad essere un bruttissimo bigliettino di visita. Non poter lasciare una bici in stazione in sicurezza per andare al lavoro o a scuola senza subire un danno, è un grosso limite al diritto di potersi spostare in autonomia specialmente per giovani, nonché per tutti coloro che vogliono spostarsi in maniera sostenibile. Spero vivamente che questa segnalazione possa portare l'amministrazione comunale a prendere dei provvedimenti volti a migliorare la situazione.

Una mamma disperata