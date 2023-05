"Bicipolitana da curare, va sistemato il fondo stradale"

Scrive Antonio nella sua segnalazione: "Le ciclabili forlivesi recentemente sono diventate "bicipolitana" essenzialmente con l' installazione di ulteriori cartelli indicatori le varie " linee" . Da ciclista mi chiedo se invece di spendere denaro pubblico in cartelli praticamente inutili non sarebbe stato più utile sistemare il fondo stradale di queste piste che in moltissimi casi non vendono un' asfaltatura da decenni e coi vari scavi e rattoppi in certi tratti sembrano percorsi da cross, ed infine non si potevano evidenziare gli attraversamenti con vernice rossa, che invece è stata largamente impiegata per verniciare inutilmente tratti di nuove piste che non hanno attraversamenti?"