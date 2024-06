"Bidentina ingestibile, troppi cantieri"

Scrive la segnalante:

Percorro da anni la strada provinciale Bidentina per lavoro, e purtroppo ormai sono abituata al traffico di camion della vallata del Bidente, le ultime settimane però stanno diventando davvero ingestibili. Ok le elezioni, ok il Tour de France, ma autorizzare in ogni comune della vallata lavori stradali, contemporaneamente è veramente da pazzi, soprattutto nei confronti dei tanti pendolari della vallata. Forlì -Santa Sofia un'ora e un quarto (contro i soliti 40 minuti)