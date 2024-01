"Bidoni spazzatura svuotati e lanciati"

La segnalazione di un lettore

"Ho segnalato diverse volte ad Alea questo disservizio. La raccolta dell'umido avviene in maniera puntuale ed ordinata. I bidoncini, dopo essere stati svuotati, vengono sistemati in fila ordinata sul marciapiedi. Quella della plastica e carta, invece, in maniera completamente disordinata con i bidoncini lasciati e lanciati in strada, marciapiedi, aiuole. La conseguenza e' che gia' diverse volte mi ritrovo i bidoncini rotti. Ho contattato sempre Alea telefonicamente. Si sono scusati, ripromessi di fare una segnalazione, ma il risultato e' sempre lo stesso. Cara Alea, sembra giusto che io debba prendermi permessi a lavoro per venire a sostituire i bidoncini con aggravio di costi per la collettivita'? Confido in un pubblico riscontro"