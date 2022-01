"Bimbo positivo scuola primaria, dopo 5 giorni nessuno ci ha contatti per tampone T0 da protocollo"

Via Ilaria Alpi, 11 · San Martino in Strada

Via Ilaria Alpi, 11 · San Martino in Strada

Recita la segnalazione:

Con il bimbo positivo alla scuola primaria, dopo 5 giorni nessuno ci ha contatti per tampone T0 da protocollo ed i bambini continuano ad andare a scuola senza nemmeno obbligo di mascherina Ffp2. Dall'Ausl, che riusciamo a contattare dopo centinaia di tentativi, ci viene detto di “arrangiarci” e chiamare in caso di sintomi. A questo punto era meglio la classe in Dad in attesa di tampone collettivo, anziché mandare alla cieca i nostri figli. Nella classe di mio figlio maggiore il tampone 'T0' è stato fatto invece 7 giorni dopo: il provvedimento di quarantena è arrivato solo l’ultimo giorno dell'eventuale quarantena e le date dei contatti erano tutte sbagliate. Intanto i genitori fanno i tripli salti mortali tra lavoro e disfunzioni scolastiche e sanitarie. Non è accettabile.