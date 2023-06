"Bivacco e abbandono di rifiuti al Foro Boario"

Gallery

















Recita la segnalazione: "Ci risiamo. Il Foro Boario torna è una zona di bivacco notturno e discarica a cielo aperto. Ogni mattina le panchine si ritrovano piene di rifiuti alimentari per non parlare dello scarico di rifiuti abbandonati in ogni angolo durante le ore del giorno e della notte. E poi ci sono coppiette che si appartano in ore notturne in zone poco illuminate, lasciando i loro "rifiuti" a terra. Il cartello cita la presenza di telecamere, senza però trovarne alcuna. Gli operatori ecologici giornalmente si ritrovano a raccogliere rifiuti e quant'altro lasciate a terra da questi incivili. E' ora che comune faccia qualcosa".