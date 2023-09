Bivacco e rifiuti dispersi nell'area verde di Villafranca

Gallery



La segnalazione di un lettore:

Da cittadino onesto e rispettoso voglio segnalare una situazione di degrado sociale (e non solo) che continua ormai da troppo tempo nel quartiere di Villafranca. Il nostro piccolo quartiere è stretto in una vergognosa morsa di irrispettosi adolescenti dai 12 ai 15 anni circa, che con arroganza e menefreghismo del bene altrui continuano a vandalizzare e ad inquinare con rifiuti le aree verdi di Villafranca. Si ritrovano in gruppetti, a volte anche numerosi e la sera con il buio bivaccano sulle panchine e nelle aree giochi per bambini mangiando, bevendo anche alcolici ed ovviamente lasciando rifiuti ovunque. Urlano ed ascoltano musica ad alto volume, bevono, fumano ed il tutto accompagnato da un linguaggio volgare, osceno.

Un degrado continuo delle nostre aree verdi, le quali durante il giorno sono frequentati da mamme con bambini, i quali si ritrovano a giocare in mezzo ai rifiuti. Ritengo sia necessario ed urgente innanzitutto illuminare la zona, ora completamente buia ed abbandonata a se stessa. Servono controlli da parte delle forze dell' ordine, ad oggi praticamente inesistenti. Seconda cosa, ma non meno importante, è l'ulteriore abbandono di rifiuti al di fuori delle campane per la raccolta del vetro sparse per il quartiere. Servono videocamere e fototrappole, devono essere zone monitorate in modo da poter sanzionare le troppe persone incivili.