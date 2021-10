"Nessun controllo del green pass alla Piscina Comunale"

Recita la segnalazione

Premetto che ho aspettato il mio terzo ingresso alla piscina comunale di Forlì prima di fare questa segnalazione, posso pertanto permettermi di segnalare quello che alla piscina comunale di Forlì è regola, non eccezione. Nell'accompagnare mia figlia di 7 anni in piscina ho notato da subito che all'ingresso non c'era alcun tipo di controllo del green pass, tra me ho pensato "lo faranno dentro" e infatti nell'atrio della reception è esposto un cartello in cui scrivono che all'accesso della tribuna saremo soggetti al controllo del green pass. Stranito dal cartello, per il fatto che il controllo sia solo all'accesso della tribuna e non al ben più importante accesso agli spogliatoi, entro negli spogliatoi, preparo mia figlia ed incomincio a salire le scale che portano alla tribuna. Una volta seduto indisturbato in tribuna mi rendo conto del bluff dei controlli organizzato dai responsabili della piscina, non sono stato dimenticato, semplicemente per 3 volte a fila non c'era nessuno del personale al controllo green pass. Ho provato a pensare il motivo di tutto questo e sono arrivato alla conclusione che, andando in piscina la domenica, giorno di chiusura del bar della tribuna, i controlli non vengano fatti, magari infrasettimana a bar aperto qualche controllo verrà fatto, di certo non negli spogliatoi. Non so se qualche lettore sarà d'accordo con me, ma legare la sicurezza sanitaria di tutta la piscina all'apertura o meno di un baretto mi sembra pura follia.