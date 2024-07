"Tombino rotto, ma nessuno interviene: situazione di pericolo"

Via Europa · Coriano

Volevo segnalare il pericolo causato rottura dalla botola/tombino che si trova nel parco di viale Europa accanto alla nuova chiesa di Coriano, sono circa due mesi che vedo questo stato di grave pericolo anche perché il parco è frequentato da bambini che giocano visto che l'area è attrezzata per i più piccoli. Il solo curioso sembra essere il cane mentre chi ha posto il cartello altro non ha fatto per porvi rimedio, vergogna" scrive Renzo