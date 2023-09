Riceviamo e pubblichiamo: "Ho documentato le condizioni del parco di via Dragoni. Visto che le persone civili sono in via di estinzione, penso sia il caso di farlo pulire più spesso. Questa è una piccola parte di quello che si trova tutte le mattine, bidoni sempre pieni e tavoli lasciati così, bottiglie di plastica sparse ovunque".