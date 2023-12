Brutta esperienza al Pronto soccorso: "Una persona anziana non può aspettare così tanto"

Una lettrice che vuole rimanere anonima segnala una brutta esperienza al Pronto soccorso di Forlì: "Ore 19 circa, mia madre è stata trasportata al pronto soccorso con l'ambulanza con la pressione alta, male al braccio sinistro e fitte al petto. All'arrivo in Ps le è stata misurata la pressione, la glicemia e le è stato fatto l'elettrocardiogramma, poi viene messa in attesa per il medico. Ore 1,30, ancora dobbiamo vedere un medico e ci dicono che ancora dobbiamo aspettare. La sala d'aspetto è sporca, pavimento inguardabile, in molti hanno rinunciato alla visita e sono andati a casa firmando perché è impossibile per un anziano aspettare così tanto. Ora mi rendo conto che il personale non possa contare più di tanto ma a chi dobbiamo attribuire la colpa di tale disagio?".