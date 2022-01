"Buca in via Alighieri. Signora ruzzolata dalla bici"

Recita la segnalazione: "Lunedì mattina verso le 11, ho visto una signora ruzzolare per terra con la sua bici. Subito ho prestato soccorso aiutandola - insieme a una ragazza - a rialzarsi. Di sicuro si è contusa, ma non ha voluto che io chiamassi l'ambulanza. La signora nel cadere è andata a sbattere sul muro del Palazzo Vescovile. L'incidente è stato causato da una buca sedente nell'assalto ed esattamente in prossimità di via Francesco Marcolini. Segnalo l'accaduto, affinché chi di competenza possa mettere in sicurezza la strada. Il mio augurio è che la signora stia davvero bene".