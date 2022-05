"Buche in corso Mazzini pericolose per i ciclisti"

Recita la segnalazione

Leggo di tante segnalazioni riguardo il degrado/dissesto delle strade e ciclabili varie in giro per la città. Forse nessuno allora gira per centro... Basta fare corso Mazzini da piazza Saffi a porta San Pietro in bicicletta per rendersi conto che dopo alcune volte sarà necessaria una visita urologica. La cosa oltretutto è anche un poco pericolosa, visto che risulta impossibile scansare le buche per il continuo passaggio di tram.