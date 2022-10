"Bus in sosta davanti al bar intralcia traffico"

Via Giuseppe Orceoli · Coriano

Recita la segnalazione

Intorno alle 8 il bus di linea 7 direzione stazione verso la fiera veniva lasciato incustodito alla fermata davanti al Bar Retrò. L'autista si è recato al bar, incurante della posizione del bus vicino l'isola pedonale, quindi era un problema per noi automobilisti in coda sorpassare. L'autista uscendo dal Bar ci ha rimproverato in malo modo perchè a suo dire lui era nel giusto e noi avremmo potuto superarlo .