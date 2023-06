"Cabina elettrica pericolosa e incustodita"

Via Braschi Giovanni · San Martino in Strada

Recita la segnalazione: "Vorrei segnalare lo stato di degrado e completo abbandono dell'area antistante e limitrofa al Centro Sportivo di San Martino in Strada, area sede di una cabina elettrica senza alcuna protezione, ormai divenuta ricovero di escrementi vari. Interpellata Enel ha riferito che il problema non è di loro competenza in quanto l'area non è di loro proprietà. Vorrei sensibilizzare gli organi competenti, affinchè intervengano per risolvere tale situazione in modo definitivo. E' stato messo al corrente di tale problema anche il Comitato di Quartiere".